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مباحثات كويتية لبنانية لتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية

مباحثات كويتية لبنانية لتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

عبر وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، عن ارتياحه لخطوات بيروت الهادفة لتصويب مسار العلاقات اللبنانية مع دول الخليج الفارسي.

العالم - الكويت

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين الوزير الكويتي ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحسب صحيفة "النهار".

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات "اللبنانية – الكويتية" وجهود الكويت لإعادة علاقات لبنان مع دول الخليج الفارسي إلى طبيعتها.

في المقابل وجه رئيس الوزراء اللبناني الشكر إلى الكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساندته لا سيما في الأوقات الصعبة.

وأشاد ميقاتي بمساعي وزير الخارجية الكويتي الطيبة بهدف إعادة العلاقات "اللبنانية الخليجية" إلى مسارها الصحيح.

وكانت الكويت قد قدمت إلى لبنان مبادرة خليجية حول "إعادة الثقة به"، في أعقاب أزمة دبلوماسية بين بيروت والعواصم الخليجية، إثر تصريحات لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي، انتقد فيها الحرب على اليمن.

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مباحثات كويتية لبنانية لتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية

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