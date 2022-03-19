سوريا.. انضمام عشرات المطلوبين يومياً إلى التسوية في ريف حلب

العالم - سوريا

وفي دير الزور ذكر عدد من المطلوبين الذين تمت تسوية أوضاعهم لوكالة "سانا" أن التسوية أتاحت لهم فرصة العودة لحياتهم الطبيعية حيث أشار شهاب الشهاب وشعبان المحمد ومنذر الصالح إلى أنهم قاموا بتسوية أوضاعهم ليعودوا إلى بلداتهم ويمارسوا أعمالهم الزراعية في أراضيهم.

وأوضح محمود الحسين أنه متخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية وأجرى التسوية ليلتحق بصفوف الجيش العربي السوري بينما دعا محمود الأسود جميع من تشملهم التسوية للإسراع باستثمار فرصة التسوية التي تتم وتجري بكل سهولة ويسر ودون أي عقبات.

وفي مركزي دير حافر وتل عرن بريف حلب الشرقي أوضح عدد من المطلوبين أنهم قرروا الانضمام للتسوية بتشجيع من الوجهاء ومن الذين سبقوهم بالانضمام إليها وعادوا إلى حياتهم الطبيعية في كنف الدولة.

وأشارت الوكالة إلى استمرار عمليات التسوية في محافظات دير الزور والرقة وحلب خلال الأيام المقبلة لمنح الفرصة أمام جميع الراغبين بالانضمام إليها.