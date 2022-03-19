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وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها استخدمت صواريخ "كينجال" لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا، مشيرة وعلى لسان الناطق باسمها إيغور كوناشينكوف الى إن منظومة كينجال مع صواريخها البالستية فرط الصوتية استهدفت مخزنا كبيرا تحت الأرض للصواريخ والذخائر تابعا لسلاح الجو الأوكراني في بلدة ديلياتين في منطقة إيفانو-فرانكيفسك، موضحا أن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم بها بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.

هذا فيما تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة في أوكرانيا، مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث أعلن عن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين في هجوم استهدف ثكنة عسكرية في مدينة ميكولاييف بجنوب اوكرانيا، بينما ما زالت عمليات الإغاثة مستمرة.

شهود عيان قالوا إن 200 جندي على الأقل كانون نائمين في الثكنة قبل أن يتم تدميرها بالكامل بعد أن أصابتها بستة صواريخ، مشيرين إلى إن الضربات قد تكون أسفرت عن سقوط 100 قتيل على الأقل.

وزارة الدفاع الروسية نشرت لقطات توثق تدمير مدرعات هامفي أمريكية الصنع تابعة لمجموعة استطلاعية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة، كما نشرت الوزارة مقطعا مصورا تقوم فيه طائرة من دون طيار بتصوير مبنى في المنطقة المستهدفة، ليصاب أحد المباني الموجودة بالمنطقة بضربة صاروخية مباشرة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الروسي استخدام نظام الصواريخ الساحلي المضاد للسفن 'باستيون' لتدمير مراكز الاستخبارات اللاسلكية لقوات الإشارة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا، مشيرا الى ان نظام 'باستيون' دمر مراكز الاستخبارات اللاسلكية لقوات الإشارة الأوكرانية في بلدتي فيليكي دالنيك وفيليكودولينسكوي في مقاطعة أوديسا.

وعلى الأرض أظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن الروس يحفرون خنادق في محيط العاصمة كييف لإخفاء آلياتهم، مما يشير إلى أنهم يعتزمون إطالة أمد الحرب، ويأتي ذلك بينما أكد مسؤول عسكري أميركي أن القوات الروسية لا تزال متوقفة إلى حد كبير في جميع أنحاء أوكرانيا.