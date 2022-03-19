اعتقال خمسة أشخاص بينهم ’إرهابيون’ في بغداد

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، إنه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وملاحقة العناصر الارهابية والخارجين على القانون ومنفذي الدكة العشائرية، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قوة مشتركة في سيطرتي امرية ابي غريب وسيطرة التحرير من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 ارهاب".

وأضافت أن "قوة من الفوج الثاني اللواء (44) فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بجرائم الدكة العشائرية ومصادرة الاسلحة التي بحوزتهم بالاضافة الى ضبط بحوزة احدهم اجهزة لتعاطي المواد المخدرة في منطقة الاعظمية".

ولفتت القيادة الى أن "قوة من الفوج الاول اللواء (59) فرقة المشاة السادسة تمكنت بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات/ المشاهدة من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجده بعد ان تم رصد تحركاته"، مضيفة أن "قوة مشتركة من (كتيبة استطلاع الفوج الاول والفوج الرابع اللواء (22) الفرقة ذاتها وخلال واجبات البحث والتفتيش تمكنت من ضبط مخبأ وكدس للمواد المتفجرة يحتوي اسلحة واعتدة وصواريخ بالاضافة الى مواد متفجرة اخرى في منطقتي (الغزيلية، المقلع3) ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد".