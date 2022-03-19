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طوكيو: مستعدون لتوفير فرصة للحوار بين طهران والرياض

طوكيو: مستعدون لتوفير فرصة للحوار بين طهران والرياض
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الياباني، يوم السبت، استعداد طوكيو لتوفير الفرصة للحوار بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية، مؤكدا ضرورة أمن سوق الطاقة للمنتجين والزبائن.

العالم - ايران

وفي تصريح صحفي قبيل بدئه زيارة الى تركيا والامارات، قال يوشيماسا هاياشي، انه بصدد بحث قضايا من قبيل الاستقرار في اسواق موارد الطاقة والوضع في اوكرانيا مع المسؤولين الاتراك والاماراتيين.
واضاف هاياشي ان الاستقرار في اسواق الطاقة سيصب في مصلحة المنتجين والزبائن، معربا عن امله بأن تؤدي الامارات والسعودية دورهما في هذا المجال باعتبارهما عضوين في اوبك بلاس.
وأشار وزير الخارجية الياباني الى ما يسمى "مخاوف السعودية" بشأن البرنامج النووي الايراني، وقال: ان اليابان يمكنها ان تستفيد من فرصها باعتبارها دولة لها علاقات ودية تقليدية مع ايران، لتهيئة الفرصة للحوار الصريح بين الطرفين.
ودون ان يتطرق الوزير الياباني الى جرائم الاماراتيين والسعوديين في اليمن والتي ترقى الى جرائم الحرب الفظيعة، وحتى الغرب اعترف بها، أعلن عن ترحيب طوكيو بجهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن بما في ذلك نشاطات المبعوث الامم الخاص في شؤون اليمن، هانس غراندبيرغ.

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