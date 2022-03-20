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البيت الأبيض يعلق على حذف حرس الثورة الإسلامية في ايران من لائحة الإرهاب

البيت الأبيض يعلق على حذف حرس الثورة الإسلامية في ايران من لائحة الإرهاب
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

علق البيت الأبيض، اليوم السبت، على حذف حرس الثورة الإسلامية في ايران من لائحة الإرهاب، بعد الجدل الذي أثير خلال اليومين الماضيين.

العالم - الأميرکيتان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنّ "المحادثات جارية في هذا الشأن، في الوقت الحالي"، لكنها لم تفصح عن التفاصيل.

وأضافت ساكي أنّ "الوضع الحالي (تصنيفه على لائحة الإرهاب) لم يجعل العالم في وضع أكثر أماناً على الإطلاق"، وفق تعبيرها.

ودعت "إسرائيل" الولايات المتحدة، أمس الجمعة، إلى عدم رفع حرس الثورة الإيراني من "القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية الأجنبية" مقابل ما وصفته بالـ"وعود فارغة".

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن 3 مصادر (أميركية وإسرائيلية) قولهم إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إزالة "حرس الثورة الإيرانية من قائمته السوداء للإرهاب، مقابل التزام علني من إيران بخفض التصعيد في المنطقة".

فيما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في معرض حديثه عن تطورات المفاوضات في فيينا قبل أيام، أنّ "بعض القضايا المتعلقة بأبطالنا الوطنيين غيرُ قابلةٍ للنقاش".

يذكر أنه عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة حرس الثورة الإيرانية في قائمة المنظمات "الإرهابية".

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البيت الأبيض يعلق على حذف حرس الثورة الإسلامية في ايران من لائحة الإرهاب

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