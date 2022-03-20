تحالف العدوان على اليمن: هجوم استهدف منشأة لأرامكو في جيزان

العالم - السعودية

أفاد ‏التلفزيون السعودي الرسمي باعتراض القوات السعودية 4 طائرات مسيّرة وتدميرها أطلقت باتجاه خميس مشيط، والمنطقة الجنوبية.

وقال ‏‎التحالف السعودي إنه "يتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي"، وفق تعبيره.

وأضاف أنّ "هجوماً عدائياً استهدف محطة تحلية المياه في الشقيق ومنشآة أرامكو في جيزان"، واعتبر أن هناك "تصعيداً بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية".

وقال التلفزيون السعودي إنّ "الحوثيين استهدفوا محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية بجيزان"، فيما لم يرد أي تعليق من جانب القوات المسلحة اليمنية حتى اللحظة.

وادعى التحالف أنّ "التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية مثابة الرد على الدعوة الخليجية، ورفض لجهود ومبادرات السلام".

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، قال يوم السبت، إنّ "محادثات الرياض عنوانها سلام، وباطنها عدوان أكبر وحصار أشد"، مؤكداً أنّ "مقدمات السلام واضحة لمن يريد السلام.. وشعبنا لا يثق بالكذب والخداع".

‎واستهدفت طائرات التحالف السعودي، يوم السبت، بـ 4 غارات مديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب شمال شرق اليمن، وبـ4 غارات مديريتي حَرَض وعَبْس في محافظة حَجَّة شمال غرب البلاد.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن في 11 آذار/مارس، استهداف منشأة أرامكو في العمق السعودي، وذلك ضمن عملية "كسر الحصار الأولى".

وستستعرض القوات المسلحة اليمنية يوم الاحد "حصاد سبع سنوات من الصمود في وجه التحالف السعودي لمختلف تشكيلات القوات المسلحة وفي مقدمتها القوة الصاروخية، وسلاح الجو المسيّر، والعمليات النوعية، وتفاصيل أخرى مهمة"، وفق إعلان للمتحدث الرسمي يحيى سريع.