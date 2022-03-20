ما وراء استماتة بريطانيا في التدخل بالحرب الاوكرانية؟

خاص بالعالم

وقال اسماعيل في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان بريطانيا تحاول بقدر الامكان اظهار نفسها بانها قوة، ولكنها تتبع خطوطاً مبنية على اسس العلاقة والمصالح ما بين واشنطن ولندن، وهذا الامر لا جدال فيه.

واوضح اسماعيل، ان لندن تفعل كل ما تريده واشنطن، ولا يتم اصدار اي بيان من الحكومة البريطانية سواء كان من رئيس وزراء او غيره، بدون التشاور مباشرة مع واشنطن.

واعرب اسماعيل عن استغرابه من الموقف الاوكراني، فهو بعدما اعلن عن قرب التوصل الى اتفاق مبدئي مع روسيا، ويعطي شعوراً بان هناك اتفاقات اساسية قد تم الاتفاق عليها، لكنه يتعطل نتيجة المصالح المشتركة ما بين امريكا وبريطانيا واللتان تريدان هزيمة كاملة لبوتين واخراج روسيا من المعادلة لانها ستكون قوة عالمية لها تأثيرها في موازين القوى في العالم.