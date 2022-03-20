فتح: أزمة اوكرانيا فضحت تخاذل العالم مع حقوق فلسطين

العالم - فلسطين

وأشار المتحدث إلى تخاذل العالم وتجاهله لحقوق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي تقف فيه الدول الآن بين وسيط وداعم بشكل واضح لأطراف الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.

وقال إن "العالم يقف متفرجا منذ عشرات السنوات أمام إجرام وغي إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف حمايل بأن "الشعب الفلسطيني وقيادته رغم هذا الانحطاط والتخاذل بحقوق شعبنا، إلا أن صمودنا وثباتنا فضح كل مقصر ومتآمر على قضيتنا".

وتابع: "تسلحنا بإرادة وصمود شعبنا وقيادته أمام كل الصفقات والمؤامرات التي حاكها البعيد والقريب، وإننا على ثقة مطلقة بأن دولتنا قائمة وحقوقنا منتزعة، طال الزمان أم قصر".

ولفت إلى أنه:" من مهازل القدر أن تأتي دولة تُصنف دولة فصل عنصري وترتكب جرائم ضدد الإنسانية لتتوسط في الأزمة الاوكرانية"، واصفا سلوك إسرائيل بأنه "وصل درجة من الوقاحة السياسية التي لا يمكن وصفها إلا بأنها استغباء للبشرية في ظل الإعدامات الميدانية وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني".