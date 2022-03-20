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لجنة تحقيقية برئاسة الأعرجي تتوجه الى أربيل

لجنة تحقيقية برئاسة الأعرجي تتوجه الى أربيل
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في العراق، اليوم الأحد، عن توجه لجنة تحقيقة برئاسة قاسم الأعرجي إلى أربيل.

العالم - العراق

وقال المكتب في بيان، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي توجه اليوم على رأس لجنة تحقيقة إلى محافظة أربيل".

يذكر أن وفد نيابي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي زار، الثلاثاء الماضي، إلى أربيل، لمناقشة عدد من القضايا المهمة ابرزها الاستهداف الصاروخي في اربيل.

هذا وكانت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" قد أصدرت الأحد الماضي بيانا، قالت فيه: بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة لحرس الثورة .

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