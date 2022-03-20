بكين: نقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة في أوكرانيا

العالم - أسيا والباسفيك

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، إنّ بلاده تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف وانغ في بيان: "الصين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية، وسيثبت الوقت ذلك"، مؤكّداً أنّ هذا الموقف "يتماشى مع رغبات معظم الدول".

وشدد على أنّ الصين "لن تقبل أبداً أي إكراه أو ضغط خارجي"، وأنّها تعارض أي اتهامات "لا أساس لها أو مريبة" ضدها.

وفي السياق، أيد نائب وزير الخارجية لي يو تشينغ، أمس السبت، موقف موسكو المتعلق بحلف شمال الأطلسي، قائلاً إنّ الحلف "يجب ألا يتوسع شرقاً كونه يجعل قوة نووية مثل روسيا محاصرة".

ويأتي ذلك بعد لقاءٍ افتراضي بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والأميركي جو بايدن. وحظي اللقاء بين الرئيسين بمتابعة عن كثب، كونه الأول لهما منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الصيني لنظيره الأميركي إنّ الأزمة في أوكرانيا "ليست بالأمر الذي ترغب بكين في رؤيته"، مؤكّداً أنّ الأحداث "تُظهر مرة أخرى أنّ العلاقات بين الدول لا ينبغي لها أن تصل إلى المواجهة العسكرية".

بدوره، حذّر بايدن من "تداعيات وعواقب" تقديم الصين دعماً مادياً لروسيا، مؤكداً دعمه إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة.