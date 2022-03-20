بعد الاختراقات الأمنية، مواقع التواصل تسخر من'اسرائيل'

العالم - الاحتلال

ضربة بعد أخرى يتلقاها الكيان الاسرائيلي لاسيما على المستوى الامني. فبعد ضربة قرصنة حسابات وزارات عديدة في الكيان الاسرائيلي، جاء دور رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع حيث تم اختراق حاسوبه وهاتف زوجته، فيما قامت المجموعة التي نفذت هذا الاختراق وتسمى "الأيادي المفتوحة" بنشر معلومات وفيديو خاص برئيس الموساد بهدف احراجه كما قالت وسائل اعلام اسرائيلية.

وعلی مواقع التواصل الاجتماعية علق "علي العمادي" علی الموضوع كاتبا:"هاكر إيراني اخترق حاسوب رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع، حيث تم نشر صور خاصة له مع صور بيانات السفر وتذاكر الطيران. الخبر ليس من باب الخيال، رئيس إحدى أهم المؤسسات الأمنية، تعرض لصفعة أمنية".

وغرد "عفيف وشاح":"هذا المتخلف هو رئيس الموساد، اخترق هاكر ايراني حاسوبه ونشر صوره ومعلوماته الشخصية على العلن، والعرب بدهم "اسرائيل" تحميهم".

وعلق الاعلامي المصري "محمد علي ناصر":"دي اخبار تشرح القلب. القناة الثانية عشرة العبرية: هاكر إيرانيون اخترقوا حاسوب رئيس الموساد ديفيد برنيع".