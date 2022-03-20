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باريس: نأمل الخروج من صدمة الطاقة بسبب العقوبات الروسية قريبا

باريس: نأمل الخروج من صدمة الطاقة بسبب العقوبات الروسية قريبا
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، ما يعانيه اقتصاد بلاده بأنه "صدمة الطاقة"، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

العالم - أوروبا

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الأحد، إن فرنسا لم تدخل في دوامة التضخم.

وقال: "لدي أرقام مشابهة لأرقام بنك فرنسا، مثل تلك الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي".

وأضاف: "الحقيقة هي أننا خرجنا من عدة عقود من التضخم المنخفض نسبيًا، ثم تعرضنا لصدمة كورونا"، لافتا إلى أن عودة التضخم تأتي أولاً من قوة الانتعاش الاقتصادي.

وقال: "عندما نخرج من صدمة الطاقة هذه، آمل في غضون بضعة أشهر، أعتقد أننا سنجد مستوى أكثر اعتدالًا من التضخم"، لافتا إلى أن "التضخم سيصل دائمًا إلى أعلى، شهرًا بعد شهر، وعامًا بعد عام".

وكان لومير قد أعلن في نهاية فبراير/ شباط الماضي أن هناك مشاورات مع كافة القطاعات الفرنسية لتحديد آثار العقوبات ضد روسيا، على فرنسا، مؤكدا أن بلاده "حددت كافة الشخصيات الروسية التي تملك أصولا في فرنسا لتوقيع العقوبات ضدها".

وتابع: "سنراقب تنفيذ عزل البنوك الروسية عن نظام سويفت".

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باريس: نأمل الخروج من صدمة الطاقة بسبب العقوبات الروسية قريبا