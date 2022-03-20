السفيرة المغربية بنيعيش تعود إلى مدريد

العالم – افريقيا

وبحسب "هسبريس"، أكدت السفيرة المغربية، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية، خبر عودتها إلى مدريد.

وقالت بنيعيش عقب وصولها إلى العاصمة الإسبانية: “إنه لمن دواعي سروري العودة إلى العمل في مدريد وتعزيز العلاقات بين إسبانيا والمغرب”.

وتأتي عودة السفيرة المغربية بعد يومين من إعلان إسبانيا دعمها المقترح المغربي للحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية.

وأعربت السفيرة عن “سعادتها وارتياحها” إزاء عودتها إلى منصبها، مبرزة أن “الأزمات تقع فقط بين أفراد الأسرة وأنها سعيدة بالعودة للعمل في مدريد”.

وشددت السفيرة المغربية “تبدأ مرحلة وصفحة جديدة في العلاقات بيين البلدين وستمثل مرحلة هامة”.

وردا على دعم إسبانيا اقتراح المغرب بالحكم الذاتي للصحراء، أكدت السفيرة أن “المغرب يثمن” هذا الموقف الجديد الذي تتشاركه أيضا الولايات المتحدة.

وأضافت “نحن بلدان شقيقان ومن الفخر الإسهام في تعزيز علاقاتنا”.