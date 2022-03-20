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رئيس الزمالك المصري يسخر من شائعة القبض عليه

الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

انتقد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضي منصور الشائعات المتداولة طوال يوم أمس حول القبض عليه وتعرضه للحبس، واصفا تلك الأنباء بأنها شائعات مغرضة هدفها تعطيل مسيرة النادي.

العالم افريقيا

وقال في فيديو بثه علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مفيش شعرة في رأسي بتتهز من هذه الأخبار الكاذبة".

وتابع منصور: "لم أتعرض للحبس كما تردد ولا أعرف الهدف من تلك الشائعات وأنا أحضر بنفسي جلسات المحكمة في القضايا المرفوعة ضدي من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحضرت الجلسة أمس السبت، وتم حجز القضية للحكم، وبعدها تناولت فول وطعمية ثم ذهبت إلى منزلي وشاهدت مباراة الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولي، والروح كانت أفضل لدى اللاعبين وبعدها نمت ولما صحيت لقيت الدنيا مقلوبة ومرتضى منصور اتحبس".

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