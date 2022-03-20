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المالكي للسفير التركي: نرفض التدخل في شأن العراق الداخلي

المالكي للسفير التركي: نرفض التدخل في شأن العراق الداخلي
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعرب زعيم ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي اليوم الأحد، لسفير تركيا لدى بغداد، عن رفضه للتدخلات في الشأن الداخلي، داعيا إلى ان لا يكون لتركيا دور في دعم اي مشروع يثير ازمة ويستهدف مكوناً.

العالم - العراق

وقال مكتب المالكي في بيان، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي، وبحثا مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلد، كما استعرضا آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية".

واكد المالكي، وفق البيان، ان "بناء علاقات متميزة مع تركيا وتطويرها سيصب في مصلحة العراق، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي على الصعد المختلفة التجارية والاقتصادية والبنى التحتية، معربا عن حرصه على ضرورة تجاوز كل العوائق والصعوبات التي تعترض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

واشار زعيم ائتلاف دولة القانون الى "ضرورة تحقيق الوفاق السياسي بين القوى الوطنية، ورفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي للعراق".

وبين، أن "العلاقات التركية في تشكيل الحكومة تثير حفيظة الاخرين ومشاعرهم، داعيا ان لا يكون لتركيا دور في دعم اي مشروع يثير ازمة ويستهدف مكونا، لان بداية حل الازمة السياسية في العراق تبدأ من التوافق وايقاف التدخلات التي تتجه نحو تغليب طرف على اخر".

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