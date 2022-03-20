عمرها أكثر من 4500 عام.. مصر تكشف عن 5 مقابر فرعونية

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وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن علماء الآثار المصريين بدأوا أعمال التنقيب في الموقع في سبتمبر الماضي، وتحتوي المقابر على مومياوات لنبلاء وحكام أقاليم، ومشرفين عن القصر الملكي في مصر القديمة.

وبدت المقابر في صورة جيدة من الحفظ، والألوان والزخارف، كما أن أعمال الحفر لم تتوقف، حيث صرح وزيري، بأن أعمال الحفر ستتواصل، وقال: "نعتقد أنه يمكننا العثور على المزيد من المقابر في هذه المنطقة".

تم العثور على المقابر بالقرب من هرم زوسر المدرج، في مقبرة سقارة، على بعد 24 كيلومتراً جنوب غربي القاهرة.

وأظهرت اللقطات التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة أعمدة الدفن المؤدية إلى المقابر.

كما شوهدت الجدران مزينة بالنقوش الهيروغليفية وصور الحيوانات المقدسة وبعض الأدوات التي كان يعتقد المصريون القدماء أن الموتى سيستخدمونها بعد البعث.

يعد موقع سقارة جزءا من مقبرة مترامية الأطراف في ممفيس عاصمة مصر القديمة، والتي تضم أهرامات الجيزة الشهيرة، بالإضافة إلى أهرامات أصغر في أبو صير ودهشور وأبو رويش.

وتم تصنيف منطقة ممفيس كموقع للتراث العالمي لليونسكو في السبعينيات.

وفي السنوات الأخيرة، روجت مصر بشكل كبير للاكتشافات الأثرية الجديدة لوسائل الإعلام الدولية والدبلوماسيين على أمل جذب المزيد من السياح إلى البلاد.

يأتي ذلك، فيما عانى قطاع السياحة الحيوي، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر، من سنوات من الاضطرابات منذ العام 2011.