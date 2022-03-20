ثعبان ضخم يفاجئ امرأة داخل المطبخ.. شاهد ما حدث + صورة

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وبحسب "صدى البلد"، تفاجأت السيدة بـ ثعبان ضخم مختبئًا على أحد أرفف مطبخ منزلها بمنطقة صن شاين كوست في كوينزلاند بـ أستراليا، بعدما سمعت بعض الأصوات تخرج من مطبخها “صوت تحطم كوب زجاجي”.

اتصلت المرأة بالشرطة معتقدة أنها كانت حالة اقتحام وأنها بصدد مواجهة خطيرة مع أحد اللصوص، لكنها أصيبت بالذعر عندما وجدت ثعبان سجاد كبيرا ملتفا حول المطبخ.

شارك حساب صائدي الثعابين في أستراليا The Sunshine Coast Snake Catchers مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوثق لحظة الإمساك بالثعبان.

ويظهر في الصورة رجل يمسك بعصا من مؤخرة سيارته ويتجه نحو المطبخ، بعد أن قام بتحريك الكاميرا لتفحص الرفوف العلوية، حتى حدد مكان الثعبان وأمسك به".

وكتب صائد الثعابين في منشور على فيسبوك: "توجهت إلى منزل المرأة وأمسكت بالثعبان الكبير من أجل إعادته إلى الأدغال".