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البرلمان الباكستاني يجتمع لسحب الثقة من عمران خان

البرلمان الباكستاني يجتمع لسحب الثقة من عمران خان
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن البرلمان الباكستاني، أنه سيجتمع للنظر في اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، يوم الجمعة المقبل.

العالم - باكستان

وبحسب ما أفادت "رويترز" قال مكتب رئيس البرلمان الباكستاني اليوم الأحد، إن اجتماع يوم الجمعة سيكون للنظر في اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

وكان تحالف من أحزاب المعارضة قدم طلبا بسحب الثقة من خان في وقت سابق هذا الشهر، قائلا إنه فقد أغلبيته البرلمانية بعد انشقاق أكثر من 12 نائبا عن حزبه مما زاد من خطر وقوع اضطرابات سياسية في البلد المسلح نوويا.

وبموجب الدستور يتعين على رئيس البرلمان عقد جلسة خلال 14 يوما من تلقي طلب سحب الثقة وتنتهي المهلة يوم الاثنين.

لكن الموعد تأجل بضعة أيام بسبب مؤتمر للدول الإسلامية تستضيفه إسلام آباد يوم 23 مارس/ آذار الجاري.

وتلقي المعارضة باللوم على خان في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية. وينفي خان ذلك.

وسيكون ذلك أصعب اختبار لعمران خان منذ توليه السلطة في باكستان عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني فترة ولايته.

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