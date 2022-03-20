قوات الاحتلال تقتحم سطح الحرم الإبراهيمي الشريف

العالم - الاحتلال

وقال مدير الحرم غسان الرجبي لـ"وفا"، ان قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اعتلت سطحه بشكل مفاجئ، ومنعتهم من الوصول الى المكان.

وأشار الى ان هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات اليومية التي ينفذها الاحتلال ومجموعات المستوطنين بحق الحرم الابراهيمي ومحيطه، حيث يستمر الاحتلال منذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي بأعمال والحفر والبناء في ساحة الحرم الإبراهيمي، وتدمير معالمه التاريخية، ولاحكام قبضتها عليه، بذريعة إنشاء مصعد للمستوطنين.

من جهة اخرى، اكد رئيس بلدية سبسطية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة، واغلاق المنطقة أمام المواطنين.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة وسط اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي ادى الى اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.