مؤتمر للمرتزقة بالرياض وهجوم يمني يطال العمق السعودي  

العالم - المشهد اليمني

وذكرت وسائل اعلام أن السعودية بدأت بتوزيع مبالغ مالية تتراوح بين مئة الف الى خمسمئة الف ريال سعودي للمشاركين، وأعلن بعض قيادات المرتزقة امتعاضهم من عدم تقديم السعودية دعوات لهم، وقالت وسائل اعلام سعودية إن الدعوات استثنت بعض القيادات المحسوبة على دولة قطر.

الى ذلك أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف منشات تابعة لشركة أرامكو النفطية ومواقع أخرى في السعودية بصواريخ كروز وطائرات مسيرة. وحذر العميد سريع النظام السعودي من تبعات استمرار فرض الحصار على الشعب اليمني.

ضيوف الحلقة:

نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسفي

الاعلامي على الدرواني