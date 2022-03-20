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بماذا وجه الكاظمي بخصوص موازنة 2022؟

بماذا وجه الكاظمي بخصوص موازنة 2022؟
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أنه وجه بتضمين موازنة 2022 تخصيصات تهتم بالجانبين التراثي والتأريخي.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار عدداً من المؤسسات والمواقع التراثية والثقافية في الموصل، حيث تابع جهود إحياء المواقع التراثية، وإعمارها في مدينة الموصل القديمة".

وخلال زيارة تفقّدية لموقع بيت التتنجي التراثي الذي شهد إعادة للإعمار، أشار الكاظمي إلى أن "هذه الجهود تعبّر عن أصالة أبناء المحافظة والتزامهم بالنهوض بمواقعها التراثية والتأريخية، ومن مثالها هذا الموقع الذي يزيد عمره على مئتي عام، بعد أن دمرته عصابات داعش الإرهابية"، مؤكداً أنه "وجه أن تتضمن الموازنة المقبلة تخصيصات تهتم بالجانبين التراثي والتأريخي؛ من أجل حماية مميزات الهوية الوطنية".

وزار رئيس مجلس الوزراء، "مؤسسة بيتنا الثقافي في المدينة القديمة بالموصل، الذي يعنى بمختلف الأنشطة الثقافية، ودعم جهود الشباب في الفن، والثقافة، والتراث. ووجه بتذليل العقبات التي تواجهها الجهود الساعية إلى دعم الملامح التراثية، والفنية، والأنشطة الشبابية في عموم نينوى".

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