سفرة السينات السبع تجمع الإيرانيين على مائدة العيد

العالم - إيران

ويستقبل الإيرانيون حلول الربيع بتجهيز هذه السفرة المكتظة بالبهجة و السرور، حيث يضعون عليها سبعة أشياء تبدأ بحرف السين، منها "سبزة" أي خضرة، "سيب" أي تفاح، "سير" أي ثوم، "سمنو" أي حلوى، "سماق" أي سماق، "سنجد" أي زيتون بري، "سركه" أي خل، "سكه" أي عملة نقدية.. أو أشياء أخرى.

وهذه كلها إلى جانب المصحف الكريم و ديوان حافظ الشيرازي ومرآة وشموع وسمكة حمراء في بلورة.. وكلها رموز و دلالات و طلب لحياة أفضل.

ويجتمع أفراد العائلة حول الخوان في لحظة إنتقال السنة متفائلين ومهنئين بعضهم البعض.. هاتفين بهذا الدعاء و باللغة العربية مباشرة:

"يا مقلب القلوب و الأبصار، يا مدبر الليل و النهار، يا محول الحول و الأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال."

وفضلا عن العوائل، تمد هذه السفرة في جميع الأماكن العامة والخاصة مثل الدوائر والمستشفيات وغيرها، لتكتسب الأجواء العامة مسحة نوروزية ربيعية.

وعادة ما تقوم العوائل بزيارة كبار العائلة لتهنئتهم بالعيد وحلول العام الجديد، وبعد المصافحة والعناق والتقبيل يتمنى الجميع للآخر أن يكون عامهم الجديد مليئا بالخير والصحة والبركة، كما يقوم الكبار بإعطاء "العيدية" للأطفال.

وهذا العام في الساعة السابعة مساء من يوم الأحد 20 مارس تبدأ السنة الإيرانية الجديدة/عام 1401 هجري شمسي.. وبذلك يولد الربيع.