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شاهد بالفيديو.. امريكا ستنسحب من المنطقة لهذه الاسباب

الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال خبير في العلاقات الدولية ان امريكا فشلت في تحقيق اهدافها في منطقة الشرق الاوسط ومع انسحابها سيتحمل حلفاءها المزيد من المسؤولية.

العالم - خاص العالم

وقال الخبير في العلاقات الدولية عهد خضور في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (قلم رصاص)، ان المتتبع للاستراتيجية الامريكية في المنطقة يرى انها قد فشلت فشلا ذريعا في تحقيق الاهداف التي اتت من اجلها في المنطقة وهي ضرب حلف المقاومة، مشيرا الى ان ما قامت به امريكا خلال السنوات السابقة قد انعكس بشكل سلبي عليها.

واضاف خضور ان السؤال الذي يطرح الان هو هل تستطيع ان تدافع امريكا عن حلفاءها حيث ان الكثير من الانظمة التابعة لامريكا بدأت تتهاوي ولم تستطيع ان تقدم لها اي حلول وما يجري في اوكرانيا درس لهذه الانظمة التي اعتمدت خلال السنوات السابقة على الولايات المتحدة الامريكية. والسؤال الثاني هو هل تستطيع امريكا ان تنقذ حلفاءها في المنطقة وخاصة كيان الاحتلال الذي يتعرض لضربات ولم يستطع فعل اي شيء وكذلك دول مجلس التعاون التي لم تستطع الباتريوت ووسائط الدفاع الجوي الكبيرة المدعومة امريكيا من اسقاط الصواريخ التي تاتي اليمن ردا على العدوان السعودي على اليمن.

وتابع ان انسحاب امريكا من المنطقة اتي لعدة عوامل منها خسائرها الكبيرة في المنطقة والازمات الاقتصادية التي تعصف بها.

المزيد بالفيديو المرفق..

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