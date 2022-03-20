تشاوش أوغلو سيزور الامارات لتعزيز العلاقات بين البلدين

العالم - تركيا

وصرحت وزارة الخارجية التركية، في بيان، اليوم الأحد، أن "وزير الخارجية سيزور الإمارات العربية المتحدة في 20 و21 آذار/ مارس الجاري تلبية لدعوة نظيره الإماراتي".

وأضاف البيان أنه "من المنتظر أن يبحث وزير الخارجية التركي مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية".

هذا وأكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في وقت سابق، حرص بلاده على التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وذلك عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وذلك على هامش زيارة إردوغان الأولى للدولة الخليجية منذ قرابة 10 أعوام.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أنهما "بحثا العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين".

وأكد الجانبان على "توافق رؤى البلدين بشأن أهمية دعم الجهود والحلول السلمية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والتي تشكل ركائز أساسية للتعاون والتنمية والتقدم نحو المستقبل الذي تتطلع إليه شعوبها ودولها".

وأكد ولي عهد أبو ظبي على حرص بلاده على "التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة المتعددة التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية".

يُذكر أن ولي عهد أبوظبي، أجرى في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، زيارة إلى تركيا هي الأولى من نوعها بعد التوتر الذي ساد العلاقات بين البلدين خلال العشر سنوات الماضية.