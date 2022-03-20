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الرئيس الأرميني يهنىء قائد الثورة والرئيس الإيراني بحلول النوروز

الرئيس الأرميني يهنىء قائد الثورة والرئيس الإيراني بحلول النوروز
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، برقيتي تهنئة إلى كل من قائد الثورة الإسلامية في إيران آيةالله السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وذلك عشية حلول عيد النوروز ورأس السنة الإيرانية 1401 هجري شمسي.

العالم - إيران

وأفاد مكتب رئاسة وزراء جمهورية أرمينيا بأن رئيس الوزراء نيكول باشينيان بعث رسالتي تهنئة إلى قائد الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي بمناسبة عيد النوروز.

وفيما يلي نص رسالة رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان الموجهة إلى قائد الثورة السيد علي الخامنئي:

"فخامتكم،

أهنئكم من صميم القلب وشعب جمهورية إيران الإسلامية الصديق بمناسبة عيد النوروز. أتمنى أن يتسم العام القادم بخصوبة وسلام استثنائيين لشعب إيران الصديق.

يمكننا أن نقول بسعادة أن العلاقات الأرمينية الإيرانية، التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين والتي تشكلت في جو من الثقة والاحترام المتبادلين تواصل مسارها الطبيعي في التطور المطرد.

نعلق أهمية كبيرة على تنفيذ برامج جديدة مع جمهورية إيران الإسلامية وتوسيع الأجندة الأرمينية الإيرانية المتنوعة لصالح تطوير العلاقات الثنائية والسلام الإقليمي.

اغتنم هذه الفرصة أتمنى لك الصحة الجيدة ورفاهية شعب إيران.

أرجو أن تتقبلوا، صاحب السعادة، أسمى آيات التقدير ".

وبحسب المصدر فإن رسالة رئيس الوزراء باشينيان إلى الرئيس الإيراني تنص على ما يلي:

"امتيازكم،

أهنئكم بحرارة وشعب إيران بمناسبة الاحتفال بازدهار الطبيعة- نوروز. أتمنى أن يتسم العام الجديد بسلام لا ينفصم وإنجازات جديدة لجمهورية إيران الإسلامية الصديقة.

العلاقات الأرمنية الإيرانية، التي لها تاريخ يمتد لقرون، تقوم على الاحترام المتبادل بين الثقافات وتواصل طريقها من التطور المستمر.

إنني على ثقة من أنه بفضل الجهود المشتركة الدؤوبة ستُعطى جودة جديدة للعلاقات الأرمينية الإيرانية ذات الأجندة المتنوعة وتنفيذ برامج جديدة على جدول الأعمال والتي يجري تنفيذها لصالح التعاون الإقليمي الثنائي.

باغتنام هذه الفرصة أتمنى لكم التوفيق والازدهار وللشعب الصديق للجمهورية الإسلامية الإيرانية والازدهار والسلام الدائم.

أرجو أن تتقبلوا صاحب السعادة أسمى آيات التقدير".

المصدر : موقع "أرمنبريس"

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