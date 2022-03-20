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فنلندا: الانضام الى الناتو قد يؤدي الى تصعيد الوضع الامني في اوروبا

فنلندا: الانضام الى الناتو قد يؤدي الى تصعيد الوضع الامني في اوروبا
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الأحد، إن بلاده تبحث سبل تعزيز أمنها وسط الأحداث في أوكرانيا، لكنها تدرك أن خيار الانضمام إلى الناتو مرتبط بخطر التصعيد في أوروبا.

العالم - اوروبا

وأضاف نينيستو في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز": "نقطة البداية هي أننا ننظر إلى شيء آخر غير الاستمرار بهذا الشكل. فنلندا أصبحت الآن عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها ليست عضوا في الناتو".

وتابع أن الخيارين الرئيسيين للمضي قدما هما إما الانضمام إلى "الناتو"، أو تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والسويد المجاورة دون الانضمام إلى الحلف.

وأردف: "كل هذه البدائل لها ميزة أن أمننا سوف يتحسن، وأفهم جيدا أنه، على سبيل المثال، قد يبدو (الانضمام) إلى الناتو وكأن مخاوفنا قد انتهت".

ومع ذلك، قال إن جميع البدائل المختلفة تتضمن مخاطر يجب إدراكها، وفي الوقت الحالي، يتمثل الخطر الرئيسي في تصعيد الوضع في أوروبا، مضيفا أن فنلندا ستضع أمنها في المقام الأول عند اتخاذ القرار.

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