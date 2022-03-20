40 ضابط وجندي من مرتزقة العدوان يسقطون بغارات للتحالف بمأرب

العالم- اليمن

وقال الجبواني في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن الغارات وقعت فجرا واستهدفت تجمعات قوات هادي قرب معسكر ام ريش على تخوم المدينة، موضحا بان 20 ضابط وجندي على الاقل قتلوا في الغارات واصيب مثلهم كحصيلة اولية.

وطالب الجبواني بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لكشف دوافع الاستهداف المتكرر لقوات هادي، متهما السعودية والإمارات باستهداف هذه القوات لدوافع سياسية في اشارة إلى مساعيها التخلص من الاصلاح وعلي محسن.

وجاء استهداف قوات هادي في مأرب بالتزامن مع حراك سعودي لعقد لقاء في الرياض لإعادة هيكلة ما تسميها بـ”الشرعية”.