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مدينة مشهد تتزين بالأزهار استقبالاً لعيد النوروز

الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

علی أعتاب حلول العام الايراني الجديد تستعد مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، لاستضافة نحو عشرة ملايين زائر للمشاركة في حفل بدء العام الجديد في مرقد الإمام الرضا عليه السلام.

العالم - مراسلون

علی قدم وساق تستعد مدينة مشهد لإقامة حفل بداية العام الجديد 1401 حسب العام الشمسي، عبر حملة تلوين وتشجير الساحات والشوارع حيث تم زرع 18 مليون زهرة.

وقال مواطن ايراني من سکنة مشهد لقناة العالم:"أينما تذهب في هذه المدينة تجلبک الالوان والازهار والمعالم السياحية التي تحاکي الواقع؛ حقاً نحن سعداء کمواطنين بهذه الزينة الربيعية".

وقال مواطن اخر:"يبدو ان النوروز هذه المرة يختلف عما سبق من عيد خلال العامين الماضيين، فاليوم نشاهد استعدادات ضخمة في المدينة".

مئات التصاميم التفاعلية والنصب التذکارية التي وضعت في مختلف انحاء المدينة لتزيد من الفنون المدنية تجعل أجواء النوروز أکثر بهجة هي من أبرز النشاطات البلدية بالتعاون مع الفنانين الايرانيين.

وقال مساعد شؤون الخدمات العامة في بلدية مشهد:"أعدت البلدية خطة متکاملة لعملية نظافة المدينة وترتيبها في جميع الاحياء السکنية، استعداداً لاحتفالات رأس السنة الايرانية وذلک من خلال مشارکة المئات من العاملين والفنانين.

النوروز وهي کلمة تعني اليوم الجديد هو العيد الذي يحتفل به الايرانيون بقدوم موسم الربيع ومبارکة عامهم الجديد. السنة الشمسية في الواحد والعشرين من أذار/مارس من کل عام.

زينة تتحلی بها ايران لاستقبال الربيع حتی يعيش الشعب أجواء العيد الوطني بعيداً عن زحمة الاحداث السياسية الساخنة من حوله.

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