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بالفيديو..هل ستشارك انصارالله في مؤتمر الرياض؟

الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسيفي ان قبول الحوار في الرياض يعد قبول باستمرار الوصاية السعودية على اليمن و تنازل عن حق الشعب اليمني.

العالم - خاص العالم

وقال فهمي اليوسيفي في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (المشهد اليمني) ان صنعاء رفضت الحوار في الرياض على اعتبار ان السعودية وكثير من دول مجلس التعاون تمارس العدوان منذ اكثر من 7 سنوات وحتى اليوم والقبول باجراء حوار في الرياض يعني التنازل عن الجرائم التي ارتكبتها السعودية بحق اليمن بالاضافة الى القبول باستمرار الوصاية السعودية على اليمن.

واشار اليوسفي الى ان الرياض ترأس مجلس التعاون وأغلب هذه الدول شاركت في استهداف اليمن وان السعودية لها اهداف عدة من خلال الاعلان عن عقد مشاورات يمنية، مضيفا انه لابد من ادراك ان من هندس هذه المسرحية هي دول لخدمة الاهداف العميقة للمطابخ الغربية خاصة في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية والصراع القائم ما بين الغرب وروسيا في الساحة الاوكرانية ومجريات الاحداث على الساحة الاقليمية

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