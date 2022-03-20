الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد زيارة الأسد للإمارات.. صحفي إسرائيلي يصف التطبيع بالهش

بعد زيارة الأسد للإمارات.. صحفي إسرائيلي يصف التطبيع بالهش
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

كتب مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوسي يهوشع، مقالاً تحدث فيه عن التغيرات المتسارعة في المنطقة على العلاقة بين حلفاء الأمس واليوم.

العالم-الامارات

وبدأ المراسل بالإشارة إلى تعرض رئيس الموساد ديفيد برنيع، للهكرز، نشروا وثائق سُحبت من هاتف زوجته، ويمكن الافتراض أنّه إذا كان الأمر كذلك، فإنّنا سنرى المزيد من التفاصيل لاحقاً، بعضها مسلٍّ وبعضها أقل تسلية.

ولفت إلى قلق الاحتلال الإسرائيلي من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، حيث رد رئيس الاحتلال ووزير خارجيته لابيد بإدانة مشتركة شديدة اللهجة لوقف أمريكا عن اتخاذ هذا الإجراء.

وحول زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات، قال إنها خطوة غير مألوفة لأول مرة منذ 11 عامًا، بسبب أن أمريكا غضبت من هذه الخطوة، مؤكدًا أن علاقة الكيان الصهيوني بحلفائه هشة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الرئيس الاسد يلتقي المشاركين في المؤتمر الكنسي الدولي

الرئيس الاسد في الامارات والاخيرة تعتبر سوريا ركيزة اساسية للامن القومي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي: أميركا فشلت بمخططات تقسيم العراق وسوريا وليبيا وأفغانستان

الاردن يتهم الجيش الأوكراني بمصادرة شحنات من أحد الموانئ

بعد زيارة الأسد للإمارات.. صحفي إسرائيلي يصف التطبيع بالهش

المقاتلات الروسية تستهدف معسكر تدريبي للقوات الاوكرانية

رئيسي: التشغيل ودعم الإنتاج على رأس خطط الحكومة في العام الجديد

بالفيديو..هل ستشارك انصارالله في مؤتمر الرياض؟