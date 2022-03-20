بعد زيارة الأسد للإمارات.. صحفي إسرائيلي يصف التطبيع بالهش

العالم-الامارات

وبدأ المراسل بالإشارة إلى تعرض رئيس الموساد ديفيد برنيع، للهكرز، نشروا وثائق سُحبت من هاتف زوجته، ويمكن الافتراض أنّه إذا كان الأمر كذلك، فإنّنا سنرى المزيد من التفاصيل لاحقاً، بعضها مسلٍّ وبعضها أقل تسلية.

ولفت إلى قلق الاحتلال الإسرائيلي من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، حيث رد رئيس الاحتلال ووزير خارجيته لابيد بإدانة مشتركة شديدة اللهجة لوقف أمريكا عن اتخاذ هذا الإجراء.

وحول زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات، قال إنها خطوة غير مألوفة لأول مرة منذ 11 عامًا، بسبب أن أمريكا غضبت من هذه الخطوة، مؤكدًا أن علاقة الكيان الصهيوني بحلفائه هشة.