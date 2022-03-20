الاردن يتهم الجيش الأوكراني بمصادرة شحنات من أحد الموانئ

العالم - اوروبا

ولم يكشف توفيق، في تصريحه، اليوم الأحد، تفاصيل أخرى عن الشحنات التي صادرها الجيش الأوكراني، ولفت خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار عالميا سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة بأسعار السلع، بحسب ما نقل موقع قناة "المملكة".

وأشار توفيق إلى أن ارتفاع الأسعار المحلية ليس مرتبطا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مدللا على ذلك بأن أسعار زيت القلي بدأ بالارتفاع منذ شهر آب/أغسطس 2020، واستمر بالارتفاع.

واليوم الأحد، قرَّر مجلس الوزراء، في الأردن، تمديد العمل بالإجراءات التي اتَّخذها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقديم الدَّعم للقطاع الخاص، والتي كان مقرَّراً أن تنتهي في 31 مارس/ آذارالحالي.