محاولات غربية لإرغام الصين بتنديد العملية العسكرية الروسية

العالم - الازمة الأوكرانية

ينقسم العالم بين مؤيد ورافض للعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، لكن الجهد الغربي ينصب حاليا على الصين لتعديل موقفها من تلك العمليات العسكرية.

وضمن تلك المحاولات حثّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصين على اتخاذ موقف حيال النزاع في أوكرانيا وإدانة العملية العسكرية الروسية. وخلال مقابلة مع صحيفة 'صنداي تايمز'، دعا جونسون بكين حليفة موسكو الاستراتيجية، ودولاً أخرى لم تتخذ موقفاً بعد، في الانضمام إلى الدول الغربية في إدانتها لما اسماه بالغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتركز القلق الاوكراني والاميركي من احتمال قيام الصين بإرسال مساعدات عسكرية إلى روسيا أو مساعدة موسكو في الالتفاف على العقوبات الغربية.

الرد الصيني على تلك الدعوات لم يتأخر فقد اعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي مواصلة بلاده التعامل مع الأزمة في أوكرانيا بطريقة موضوعية وعادلة، و جدد رفضه لأي ضغط خارجي بخصوص موقف الصين من الأزمة الأوكرانية.

وعلى خط المعالجات الدبلوماسية قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا 'حساسة'. جاويش أوغلو الذي سافر الاسبوع الماضي إلى روسيا وأوكرانيا حيال الازمة، قال لصحيفة حريت اليومية التركية إن هناك تقارباً في مواقف الجانبين حول الموضوعات المهمة. من جهته عدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين اربع قضايا تتقارب مواقف الطرفين الروسي والاوكراني حولهما، وهي مطلب روسيا بأن تتخلى أوكرانيا عن طموحات الانضمام إلى حلف الناتو، ونزع السلاح، و القضاء على النازية، وتوفير الحماية للناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا. مفاوضات اكد حيالها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ان واشنطن تقوم بعرقلتها ولا تسمح لكييف بالموافقة على الحد الادنى من مطالب موسكو.

من جهته اعلن الرئيس السويسري ​إيغناسيو كاسيس​ استعداد بلاده للعب دور الوسيط في تسوية النزاع في أوكرانيا واستضافة المفاوضات بين موسكو وكييف.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اكد في وقت سابق أن سويسرا تقدمت بمبادرة أداء دور الوسيط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن موسكو ترفض التوسط من قبل أي دولة انضمت إلى العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.