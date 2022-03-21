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رويترز: روسيا تمهل القوات الاوكرانية ساعات لتسليم مدينة ماريوبول وتدعو المسلحين للاستسلام لضمان خروج آمن لهم

الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

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