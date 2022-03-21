الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية

وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد "محمد رضا آشتياني"، بأن خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية وبنيتها الدفاعية.

العالم - ايران

وفي بيان أصدره وزير الدفاع الايراني مساء الاحد هنأ فيه الشعب الايراني وابناء القوات المسلحة بعيد نوروز وبدء العام الهجري الشمسي الجديد الذي بدأ أمس الاحد 20 اذار/ مارس.

وقال العميد آشتياني في بيانه، اننا نشعر بسرور بالغ لأننا تمكنا بعون الله تعالى في العام الماضي من خلال التعاون والجهود الدؤوبة لزملائي في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في المؤسسات العسكرية والجامعات والمراكز الصناعية والشركات المعرفية والخبراء والعلماء والنخب في الجمهورية الاسلامية الايرانية، من اتخاذ خطوات راسخة لتعزيز الاقتدار العسكري والبنية الدفاعية للقوات المسلحة الايرانية، تبعث على الفخر الوطني لهذا الشعب المجاهد.

وأضاف، إن المنجزات التي تحققت في مجال التقدم العسكري وامتلاك التقنيات الحديثة في القوات المسلحة يرجع إلى دعم الشعب الذي كان دائمًا حارسا للبلاد في جميع المنعطفات التي مرت بها ، إيمانًا منه بسياسة السلام ومقارعة العدو في مختلف التهديدات.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وزير الدفاع يتفقد امكانيات منظمة الصناعات الجوية في اصفهان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأخوان سلامة في مرمى غادة عون: هل تحال جرائم المصارف إلى المجلس العدلي؟

أحزاب ومكونات اليمن السياسية تبارك عمليات كسر الحصار وإعصار اليمن

قيس سعيد: سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم في النظام السياسي المقبل

اليمن.. العزي يدعو العقلاء لتلافي مرحلة أكثر تعقيدا ورفع الحصار على اليمن

فجر اليوم الاثنين.. الاحتلال يعتقل ٨ فلسطينين في الضفة الغربية

كييف.. استئناف المفاوضات بين اوكرانيا وروسيا اليوم