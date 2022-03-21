قناة العالم
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٤٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الولايات المتحدة تؤكد أن المجلس العسكري في ميانمار ارتكب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا
مقتل 12 جنديا على الأقل في هجوم في شرق بوركينا فاسو
رويترز: روسيا تمهل القوات الاوكرانية ساعات لتسليم مدينة ماريوبول وتدعو المسلحين للاستسلام لضمان خروج آمن لهم
مقتل 12 جنديا على الأقل في هجوم في شرق بوركينا فاسو
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
المشهد اليمني
مؤتمر للمرتزقة بالرياض وهجوم يمني يطال العمق السعودي
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠
قراءات عن واقع امريكا في المنطقة
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩
هاشتاغ
شاهد.. استمرار الضربات الأمنية ضد الاحتلال الاسرائيلي
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢
مع الحدث
شروط بوتين لوقف الحرب.. وقلق واشنطن من بكين
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣
أهم الأخبار
سوريا والإمارات ...فتح الأبواب من جديد
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١
خاص بالعالم- مراسلون
العملية الكبيرة التي قام بها اليمنيون ودكت قلب السعودية!
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية
شاهد بالفيديو..
قائد الثورة: العام المنصرم شهد اعتراف الأمريكيين بهزيمتهم تجاه إيران
تسوية أوضاع عشرات السوريين في محافظة الرقة
النشرة: تعطل الملاحة الجوية في جدة بسبب هجوم صاروخي يمني
القوات المسلحة الأوكرانية ترفض إلقاء السلاح في ماريوبول
باريس تجمد أصولا للبنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو
مقالات و تحليلات
مضاوي الرشيد: ابن سلمان سخر من الغرب بالإعدامات الجماعية
من يمسك بخيوط لعبة إطالة الحرب في اوكرانيا؟
ما هو سر التصعيد السعودي الذي أوقف المحادثات مع ايران؟!
الأسد في الإمارات... ضوءٌ أخضر لتعاون «بلا قيود»
سوريا بعد دخول أزمتها عامَها 12.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.