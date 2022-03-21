تقويم مسار التغيير السياسي في تونس.. الجزء الثاني

العالم - المغاربية

في وقت تتصاعد فيه الازمات القضائية والاقتصادية والاجتماعية لتزيد في تعقيد المشهد المتأزم اصلا. كل ذلك وسط تساؤلات عن مدى التأييد الشعبي لقرارات سعيد في ظل اتهامات معارضية بالهيمنة على السلطات الثلاثة. في حين يرى انصاره انه يتعرض لحملة تشويه واسعة.

فهل يمضي الرئيس قيس سعيد في خططه لتغيير النظام السياسي؟ وهل فقد حجم التأييد الواسع لقراراته؟ وما اساباب انتكاسة الاستشارة الالكترونية وماذا عن سبل حل الازمات المتفاقمة؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش اجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الاخيرة لتغيير النظام السياسي في بلاده.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

جعفر البكلي – صحفي وكاتب سياسي

زبير الشهودي – باحث سياسي