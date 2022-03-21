كييف.. استئناف المفاوضات بين اوكرانيا وروسيا اليوم

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وأوضح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك في بيان له، أن المفاوضات ستجري عبر الاتصال المرئي في 21 مارس/ آذار الحالي.

وأضاف: “قبل ذلك كان هناك عمل مكثف للغاية في مجموعات العمل الفرعية”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو” والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.