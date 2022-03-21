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إصابة جنديين صهيونيين في باب العامود..والمنفذ ينجح في الانسحاب

إصابة جنديين صهيونيين في باب العامود..والمنفذ ينجح في الانسحاب
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

 أُصيب جنديان صهيونيان بجراح، مساء يوم الأحد، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني، عند باب العامود في القدس المحتلة، تمكن من الانساحب بسلام.

العالم - فلسطين

وحسب ما نقل "المركز الفلسطيني للاعلام"، أن شاباً فلسطينياً نفذ عملية طعن قرب باب العامود، وانسحب من المكان، وقوات كبيرة تجري عمليات بحث عنه.

وبينت القناة أن إصابة أحد الجنديين متوسطة، فيما وصفت جراح الآخر بـ"الطفيفة".

وقالت شرطة الاحتلال في بيان أوليّ: إن ضابطاً في حي رأس العامود بالقدس تعرض للطعن، مبينة أن المنفذ نجح في الانسحاب من المكان.

وعقب العملية اعتدت قوات الاحتلال بوحشية على الشبان الذين كانوا في منطقة باب العامود.

وتعد هذه العملية السادسة التي تنفذ في القدس خلال الشهر الجاري.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد 6 مواطنين وإصابة 719 بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة 835 عملية، أصابت 27 جنديا ومستوطنا، بينهم 14 في القدس.

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إصابة جنديين صهيونيين في باب العامود..والمنفذ ينجح في الانسحاب

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