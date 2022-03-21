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العرب والاثيوبيون الاكثر اضطهادا في الكيان الصهيوني

العرب والاثيوبيون الاكثر اضطهادا في الكيان الصهيوني
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

 أظهر تقرير سنوي لوزارة القضاء الإسرائيلية، أن معظم الشكاوى المتعلقة بالعنصرية والتمييز التي تلقتها الوحدة الحكومية لمكافحة العنصرية في الوزارة خلال عام 2021، كانت تتعلق بالعنصرية ضد العرب والإثيوبيين.

العالم - الإحتلال

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن 24% من الشكاوى كانت ضد العرب، ومثلها ضد الإثيوبيين، و10% ضد الحريديم، و4% ضد أبناء الطوائف الشرقية، مبينةً أن عدد الشكاوى خلال العام المنصرم بلغت 458، وفي عام 2020 بلغت 506، وفي 2019 وصلت إلى 497.

وبينت أن الشكاوى تنوعت ما بين ما يتعلق بالتمييز في تقديم الخدمات بنسبة 23%، و 11% يتعلق بالتوظيف، و10% بسبب التعبيرات والتصريحات العنصرية في الأماكن العامة، و7% داخل الخدمة المدنية، و7% بسبب تصرفات الشرطة تجاه المشتكين، و4% في مجال التعليم، و3% لدوافع عنصرية أخرى.

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