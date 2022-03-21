بالفيديو.. برشلونة يحقق انتصارا تاريخيا على ريال مدريد

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وارتفع رصيد برشلونة -الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة 12 على التوالي في مختلف المسابقات- إلى 54 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد نفسه، علما أن برشلونة ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد الريال -الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم- عند 66 نقطة، لكنه بقي في الصدارة بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية، قبل 9 مراحل على نهاية الموسم.

وبينما خاض الريال اللقاء من دون هدافه الفرنسي كريم بنزيمة بسبب الإصابة، فرض برشلونة سيطرته المطلقة على مجريات الأمور، وكان بإمكان نجومه الذين صالوا وجالوا في جميع أرجاء ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد إضافة المزيد من الأهداف، لولا تألق البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ العديد من الفرص المؤكدة للنادي الكتالوني، والتي كانت كفيلة بتدوين فوز تاريخي لفريق المدرب الشاب تشافي هيرنانديز في الكلاسيكو.

وكانت للصفقات التي أبرمها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية فعل السحر في المباراة، حيث افتتح الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ التسجيل للفريق الضيف في الدقيقة 29.

وأضاف رولاند أراوخو الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 38، في حين تكفل فيران توريس -المنضم لبرشلونة هذا الشتاء قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي- بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47.

وأنهى أوباميانغ -المنتقل للفريق في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من أرسنال- مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 51.