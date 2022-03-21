الحرب في أوكرانيا وتعدد المخاطر.. الجزء الثاني

العالم - نوافذ

وقال ضيف الحلقة مدير مركز "ليبرتي" للدراسات القانونية والاستراتيجية الدكتور محمد زكور ان الحرب الاوكرانية تخلف مخاطر كبيرة على مستوى جميع الاصعدة وأبرز المخاطر تأتي على صعيد الغلاء لأن هذا الأمر يهم المواطنين بالدرجة الأولى.

وأضاف ان المستجد ينبئ بتوسع رقعة الحرب خاصة وان المانيا التي ابعدت عن الحروب على مدى مئات السنين عادت اليوم الى المشهد بالتسلح. مؤكدا ان التحرر الأوروبي من الغاز الروسي هو سبب آخر لتوسع رقعة الحرب في أوروبا مستقبلا.

الدكتور محمد زكور أشار الى انه أين ما يوجد الغلاء سوف توجد الاضطرابات والثورات.

من جهته قال الباحث السياسي والاقتصادي زياد نصر الدين ان العالم دخل الى مرحلة جديدة من العالم الاقتصادي والعالم الاقتصادي السياسي والعالم الاقتصادي للطاقة من خلال الحرب التي تسعى الى تكوين نظام عالمي جديد.

وأضاف ان اليوم هناك صراع كبير بين الشرق والغرب، الشرق الذي يمتلك المواد الأولية والطاقة وبدأ يمتلك القدرات الاقتصادية الهائلة. وان الغرب يحتاج من الشرق المواد الأولية والغاز ومصادر الطاقة واكد انه ليس صحيح بان الغرب يستطيع ان يجد البدائل بطريقة سريعة مشيرا الى ان البديل الوحيد هو العودة الى الانتاج النووي.

بدوره قال المستشار السابق بالخارجية الفرنسية مناف كيلاني انه ليست هناك ارادة أوروبية وان أوروبا التي يتحدث عنها الجميع اليوم هو تجمع أنشأته الولايات المتحدة الأميركية ومازال خاضعا وفقا لمعاهدات ترتبط بالسياسات الخارجية والدفاعية بين اميركا وأوروبا.

وأشار الى ان الدول الاوروبية تابعة وخاضعة للارادة الاميركية مؤكدا ان جميع تبعات هذا الخذلان ستتلقاها الشعوب الأوروبية وليست الانظمة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. محمد زكور – مدير مركز ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية

زياد نصر الدين – باحث سياسي واقتصادي

مناف كيلاني – مستشار سابق بالخارجية الفرنسية