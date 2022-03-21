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الحرب في أوكرانيا وتعدد المخاطر.. الجزء الأول

الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

استيقظنا على أوروبا مختلفة في عالم مختلف.. هذا ما عالنه رئيس الاتحاد الاوروبي شان ميشيل فاوروبا ليست ذاتها التي كانت عليها منذ ثلاثة عقود.

العالم - نوافذ

فالحرب عادت اليها من بوابتها الشرقية ومعالم نظام عالمي جديد بدأت ترسم انطلاقا من أوكرانيا. تداعيات هذه الحرب تزداد المخاوف منها يوما بعد آخر، فتغيير حال العالم هذا، له تأثيرات كبيرة وكثيرة، وها قد بدأت تذر بقرنها على مستوى العالم. ارتفاعات قياسية في اسعار الطاقة واحتمالات متزايدة لتعطل امدادات المواد الحيوية وفقدان الأمن الغذائي.

تداعيت أمنية واقتصادية خطرة وهي في حال تفاقم دائم ما دامت أصوات المدافع تدوي.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الحرب المستمرة في أوكرانيا ومخاطرها المستقبلية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. محمد زكور – مدير مركز ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية

زياد نصر الدين – باحث سياسي واقتصادي

مناف كيلاني – مستشار سابق بالخارجية الفرنسية

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