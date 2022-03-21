مراسل العالم يؤكد ان روسيا تأسر عدد من النازيين في اوكرانيا، من أين جاؤوا؟

خاص بالعالم

وقال مراسلنا خلال تغطية خاصة لتطورات الأزمة في أوكرانيا مع دخول الحرب يومها الـ 26: ان الدفاع الروسية سمحت للقوات الاوكرانية بمغادرة ماريوبول بدون اسلحة، واعلنت عن اسر عدد من القوميين الاوكرانيين (النازيون الجدد)، مشيراً الى ان القوميين في اوكرانيا زرعتهم الولايات المتحدة لمحاربة روسيا.

واوضح مراسلنا، وزارة الدفاع الروسية تقول ان 4 ملايين اوكراني يحتجزهم القوميون الاوكرانيون، وان النازيين الجدد يحتجزون المواطنين الاوكرانيين كدروع بشرية.

واكد مراسلنا، ان روسيا لم تتفاجأ بالعقوبات الاقتصادية الغربية على الرغم من انها شديدة جدا لم يشهدها التاريخ، والحكومة الروسية تسعى للتغلب عليها، وان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف كيف يخوض المعارك بشكل جيد.

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