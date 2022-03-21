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بعد تغريدة الصدر.. الكتلة الصدرية توجه رسالة للمستقلين

بعد تغريدة الصدر.. الكتلة الصدرية توجه رسالة للمستقلين
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

وجهت الكتلة الصدرية في العراق، رسالة إلى النواب المستقلين في مجلس النواب.

العالم - العراق

وقال النائب عن الكتلة علي الساعدي في بيان، إن "الصدر يريد حكومة أغلبية وطنية للنهوض بالواقع المرير الذي يمر به العراق والحفاظ على العملية الديمقراطية النزيهة"، مؤكدا ان "الصدر دعا في تغريدته النواب المستقلين للانضمام إلى فصطاط الإصلاح كفرصة أخيرة لإنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والتطبيع والانحلال".

وأضاف الساعدي مخاطبا النواب المستقلين، "يا أيها الأخوة الزملاء النواب المستقلين هلموا لنخرج من عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية ولنبتعد عن من يريد جرنا لاتون الحرب والصدامات، وكلنا أمل بمشاركتكم الفاعلة وعدم تعطيل جلسة إختيار رئيس الجمهورية لفسح المجال أمام مرحلة جديدة نعيش بها بعز وكرامة ورخاء".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق النواب المستقلين للخروج من "عنق التوافق" مؤكدا انه لم يخرج أشرا ولا بطرا وأنما خرج لاصلاح العراق ونفع الشعب.

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