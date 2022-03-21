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اسلامي: لن نتوانى عن استمرار نشاطاتنا النووية السلمية

اسلامي: لن نتوانى عن استمرار نشاطاتنا النووية السلمية
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية محمد اسلامي ان ايران لن تتوانى عن استمرار النشاطات النووية السلمية تحت أي ظرف.

العالم - ايران

وقال اسلامي في بيان أصدره بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد الذي بدأ اليوم الاثنين: اننا في منظمة الطاقة الذرية نتعهد بعدم التراجع عن استمرار النشاطات النووية السلمية تحت أي ظرف وستستمر في جهودها حتى النهاية وقوة تامة لانجاح خططها القيمة لأجل الشعب الايراني العزيز.

واضاف اسلامي ان التخطيط العام للصناعة النووية في ايران تم لاستمرار النشاطات النووية السلمية معلنا عن وضع خطة شاملة للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها منظمة الطاقة الذرية وكذلك ما يتم التوصل اليها لارتقاء المستوى المعيشي للشعب الايراني في المجالات المختلفة كالصحة والزراعة والصناعة والبيئة .

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اسلامي: لن نتوانى عن استمرار نشاطاتنا النووية السلمية

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