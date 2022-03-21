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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
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العميد سريع: أسقطت الدفاعات الجوية 13 طائرة حربية و10 مروحيات أباتشي، و158 طائرة استطلاعية مقاتلة، و95 طائرة استطلاع تجسسية
العميد سريع: اجمالي العمليات البرية بلغت 211136 عملية
العميد سريع: سلاح الجو المسير قام خلال العام الأخير بتوسيع دائرة العمليات الاستطلاعية لتشمل كافة أراضي العدوين السعودي والإماراتي
العميد سريع: اسقاط عشرات الطائرات المقاتلة والاستطلاع والمروحيات
العميد سريع: اجمالي عمليات الدفاع الجوي اكثر من 4221 عملية
العميد سريع: اليوم تستمر مؤامرات الاعداء ضد ابناء اليمن لافشال صموده
العميد سريع: القوات المسلحة تثمن الصمود الشعبي والدعم والمساندة للجيش واللجان الشعبية
العميد سريع: صمدنا 7 سنوات كاملة وسنصمد المزيد من السنوات حتى تحقيق الحرية والاستقلال
اليمن.. ايجاز صحفي لمتحدث القوات المسلحة حول إنجازات 7 أعوام من الصمود
الولايات المتحدة تؤكد أن المجلس العسكري في ميانمار ارتكب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا
العميد سريع: سلاح الجو المسير قام خلال العام الأخير بتوسيع دائرة العمليات الاستطلاعية لتشمل كافة أراضي العدوين السعودي والإماراتي
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش
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