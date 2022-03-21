الرسائل الإيرانية من قصف الموقع الإسرائيلي في كردستان العراق

العالم - العين الاسرائيلية

وتناول البرنامج الخشية الكبرى للصهاينة المتعلقة الخرق السيبراني للكيان الذي وصل الى رئيس جهاز الموساد، الأمر الذي شكل صفعة أمنية قوية لتل أبيب.

من جهة أخرى تعمل الأوساط العسكرية والإسرائيلية على تشكيل حلف عربي إسرائيلي لمواجهة إيران.

وسلط البرنامج الضوء الى ما بعد عملية قصف الموقع الاسرائيلي في أربيل في كردستان العراق وعملية تخريب المواقع الالكترونية لمراكز وزارية وحساسة في الكيان، حيث أبدى اعلام العدو اعتقاده بأن ايران تسعى لان تحول المواجهة مع الكيان الاسرائيلي الى علنية هذا ما تقوله القناة الـ13 العبرية.

وتطرق البرنامج الى تحضير الكيان الاسرائيلي للقادم من الايام وشكل ونوع المواجهة القادمة وكيف يقرأ اسرائيليا ان تصبح مواجهة علنية مع إيران، أوضح ضيف البرنامج الكاتب والمحلل السياسي خالد الرواس ان القراءة الاسرائيلية تؤكد بأنهم بدأوا يقتنعون بان المواجهة هي مفتوحة لا ترتبط بالمكان والزمان وبالتالي عندما تتصرف إيران تجاه أي موقع اسرائيلي سواء في العراق أو غير العراق يعني أنها تعني محور المقاومة ككل.

وأشار الرواس الى أن العدوان الاسرائيلي المتكرر على سوريا، عندما كان يقصف مواقع عسكرية سواء أكانت سورية أم غير سوريا هي تعني إيران لجهة أن العدوان يطالها لان المحور واحد وبالتالي فان إيران تحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين وهي اليوم عندما قصفت هذا الموقع الاسرائيلي هو حقيقة لم تنكرها"اسرائيل" والصحافة الاسرائيلية، وبالتالي هذه المسألة تؤكد على أن المواجهة هي مفتوحة ولإيران كل الحق بأن تذود عن أرضها وعن محور المقاومة كما هي دائما، وبالتالي فان هذا القلق اصبح يتوسع لدى الاسرائيليين لان المساحة الجغرافية تتوسع في المواجهة.

كما بحث البرنامج في استياء روسيا من الموقف الاسرائيلي المؤيد لأوكرانيا مع علمها أن روسيا تدافع عن أمنها القومي.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية "، نستضيف :

- الكاتب والمحلل السياسي خالد الرواس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6095773