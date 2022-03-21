اليك خطوات بسيطة لايقاف تسلل الشيخوخة

العالم - صحة

لا حرج في الشيخوخة، هي جزء من الحياة لا يمكننا إيقافه، لكن يمكننا المساعدة في إبطاء العملية من خلال تبني خيارات نمط حياة صحية وإيجابية.

ويتحدث الخبراء لموقع eatthis عن عدد من الحيل لإبطاء زحف قطار الشيخوخة:

1.الحفاظ على مستوى الجلوتاثيون

يقول الدكتور نيان باتيل، الصيدلاني والخبير الصحي "يلعب الجلوتاثيون دورا حيويا في الحفاظ على الصحة والحيوية مع تقدمنا ​​في العمر. الحقيقة هي أن أجسامنا تتعرض يوميا لأضرار تراكمية، تسهم في الشيخوخة وتشمل الإجهاد والتوتر والتعرض للملوثات البيئية والالتهابات التي تسببها الجذور الحرة".

ومضى مستدركا: "مع ذلك، يمكنك إبطاء عملية الشيخوخة باستخدام الجلوتاثيون، وهو مضاد الأكسدة المضاد للشيخوخة، وهو خِصم الإجهاد التأكسدي".

وأوضح أن تعزيز إنتاج الجلوتاثيون في الجسم من خلال النظام الغذائي عن طريق تضمين الأطعمة التي تحفز إنتاج الجلوتاثيون بما في ذلك الفواكه والخضروات، وخاصة العنب، والجزر، والبرتقال، والجريب فروت، والأفوكادو، والبروكلي بكل ألوانه، والثوم، والطماطم، والسبانخ، والكركم الطازج والمجفف، والبطيخ، والبطاطس والبطاطا الحلوة بكل ألوانها وأنواعها، والكوسة.

كما يمكن تناول الجلوتاثيون على شكل قطرات وريدية ومكملات عن طريق الفم وقطرات تحت اللسان وكريمات موضعية للبشرة.

2.محاربة الإجهاد التأكسدي

بحسب باتيل، فإن "الجلوتاثيون هو خط الدفاع الأول ضد الإجهاد التأكسدي. تخلق أجسامنا الجلوتاثيون باستخدام الأحماض الأمينية من طعامنا. ومن هناك، يكافح السموم في الجسم، يلتهم الجذور الحرة، ويعزز الوظيفة الخلوية، ويشجع على تجدد الخلايا. هذا يعني أن الجلوتاثيون لا يمنع الإجهاد التأكسدي فحسب، بل يساعد أيضا في التئام الضرر الذي يتركه وراءه".

ترجع الشيخوخة إلى حد كبير إلى الإجهاد التأكسدي - اختلال توازن الجذور الحرة ومضادات الأكسدة.

ويتسبب الإجهاد التأكسدي في أن تصبح أعضاونا أقل قدرة وأبطأ على العمل على المستوى الأمثل، وتفقد القدرة على تجديد نفسها بطرق تسمح لها بأداء ذروة أدائها.

مع الجلد، وهو أكبر عضو في الجسم، ترى الجانب الأكثر وضوحا للشيخوخة. تتمتع البشرة الفتية بالعديد من الآليات مثل تكرار دوران الخلايا، وإنتاج الزيت والكولاجين للحفاظ على اللمعان والبنية، وأكثر من ذلك - للحفاظ على مظهرها منتعشا وممتلئا. لكن تراكم الضرر يجعل الجلد يعمل بمستوى أقل.

3. السيطرة على الالتهابات في الجسم

الإجهاد التأكسدي يسبب الالتهاب في الجسم - والالتهاب هو آلية دفاعية لجهاز المناعة وجزء من نظام الشفاء الطبيعي للجسم.

يقول دكتور باتيل: "مع ذلك، عندما يصبح الالتهاب داخل الجسم مزمنا، يمكن أن يدمر الأنسجة السليمة، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات والأمراض المرتبطة بالتقدم في السن".

ويضيف: "ببساطة، قم بإدارة الالتهاب في جسمك عن طريق مكافحة مستويات الإجهاد التأكسدي. تتحكم في الالتهاب وتحارب الشيخوخة".

4.تبني أسلوب حياة صحي أكثر

جرّب نظاما غذائيا نباتيا يحتوي على نسبة عالية من الفواكه والخضروات والحبوب غير المكررة وقليلة الدهون والكربوهيدرات المكررة.

قم باختيار قائمة الفواكه والخضروات التي يمكن أن تشعر بالأمان والرضا عن تناولها، وتجنب الفواكه والخضروات التي تحتوي على مستويات عالية من بقايا المبيدات.

تمرن بشكل معتدل عن طريق المشي ثلاثين دقيقة في اليوم، ستة أيام في الأسبوع. حاول ممارسة اليوغا والتأمل لتقليل مستويات التوتر جنبا إلى جنب مع تمارين التنفس.

5. الابتعاد قليلا عن الشاشات

يذكرنا باتيل أنه من المهم أن نأخذ استراحة من أجهزة المحمول والأجهزة التقنية الخاصة بنا. "اتخذ خطوات لتقليل مستويات التوتر لديك من خلال قضاء وقت أقل على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأي شيء آخر به شاشة شخصية. تخلق هذه الأجهزة مجالات كهرومغناطيسية تسبب الإجهاد التأكسدي".

6. الأكل مثل الناس في المناطق الزرقاء

يشرح كينت بروبست المدرب الشخصي واختصاصي العلاج الحركي، أن "النظام الغذائي للمعمرين في المناطق الزرقاء (مدن حول العالم تضم أكبر عدد من المعمرين) يعتمد على الأطعمة التقليدية وأنماط الأكل للأشخاص والبلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط.

يتكون النظام الغذائي من مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية بما في ذلك الفواكه والخضروات الطازجة والموسمية والمكسرات والبذور والفاصوليا والبقوليات الأخرى والأعشاب الطازجة والحبوب الكاملة.

تعتبر الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى التي يتم صيدها من البرية هي المنتجات الحيوانية الأساسية التي يتم استهلاكها في هذا النظام الغذائي، بينما يتم استهلاك المنتجات الحيوانية الأخرى مثل الأجبان العالية الجودة والدواجن والبيض العضوي بكميات أقل.

يتم استهلاك اللحوم الحمراء بشكل غير منتظم وبكميات قليلة. يعتبر زيت الزيتون مصدرا رئيسيا للدهون.