الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تجنيد الأطفال جريمة أخرى لقسد شمال شرق سوريا

الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

تعاني مناطق تواجد قسد في شمال شرق سوريا من انتهاكات عديدة لاسيما قضية تجنيد الأطفال القصر منهم دون سن الـ15 وبالرغم من التعهدات الدولية والضغوط الشعبيىة مازالت قسد تواصل جرائمها دون اكتراث.

العالم - صدى سوريا

"أطفال لاجنود"،عبارة انتشرت في عشرات القرى والمدن في أرياف الحسكة ودير الزور وحلب ضمن حراك الأهالي لدفع قسد للتوقف عن تجنيد الأطفال وعدم ارسالهم الى جبهات القتال.

على مواقع التواصل الاجتماعي كان هنالك مناشدات كثيرة تدعو قسد للتوقف عن اختطاف الأطفال وزجهم في هذا النزاع المسلح ونقرأ من الصفحات موقع NINAR PRESS :" تعتمد ” قسد” في تطويع الأطفال للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة على محاولات إقناع وتشجيع، وتقديم مغريات، وغالباً ما تشترك المدارس التابعة للإدارة الذاتية في دعم عمليات تجنيد الأطفال ، كما تعتمد "قسد" بالتوازي مع أسلوب التطويع، منهج التجنيد عبر خطف الأطفال سواء أثناء وجودهم في المدراس أو الشوارع أو الأحياء.

كما وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجود ما لا يقل عن 156 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد لدى قسد من أصل 537 حالة تجنيد لأطفال منذ تأسيسها، وبحسب التقرير، لم تتخذ “قسد”، حتى الآن أي إجراءات حقيقية ملموسة لتسريح الأطفال المجندين وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، أو محاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها.

للاضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "صدى سوريا":

- نعيم آقبيق الخبير في القانون الدولي والإنساني والأمين العام المساعد للمنظمات الأهلية في العالم الإسلامي

- الاعلامي محمد عرسان من دير الزور السورية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

سوريا تشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

الرئيس الاسد يلتقي المشاركين في المؤتمر الكنسي الدولي

صحفي مقرّب من السعودية: قدر سوريا العودة لأسرتها

الجنرال الاميركي 'ماكنزي': قواتنا باتت معرضة للخطر في سوريا والعراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لماذا تحدى زيلينسكي روسيا؟.. ولماذا تحدى بوتين الغرب؟

أوكرانيا.. ولغز أطفال الإيدز!

بوتين يبحث مع نظيره الأوزباكستاني العملية العسكرية في أوكرانيا

تجنيد الأطفال جريمة أخرى لقسد شمال شرق سوريا

لجنة الطوارئ الفلسطينية تدعو لنصرة الأسرى وإسنادهم مع اقتراب معركة الإضراب

اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.. وفد سوريا : الإجراءات القسرية الحقت الضرر بالقطاعات الخدمية