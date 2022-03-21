تجنيد الأطفال جريمة أخرى لقسد شمال شرق سوريا

العالم - صدى سوريا

"أطفال لاجنود"،عبارة انتشرت في عشرات القرى والمدن في أرياف الحسكة ودير الزور وحلب ضمن حراك الأهالي لدفع قسد للتوقف عن تجنيد الأطفال وعدم ارسالهم الى جبهات القتال.

على مواقع التواصل الاجتماعي كان هنالك مناشدات كثيرة تدعو قسد للتوقف عن اختطاف الأطفال وزجهم في هذا النزاع المسلح ونقرأ من الصفحات موقع NINAR PRESS :" تعتمد ” قسد” في تطويع الأطفال للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة على محاولات إقناع وتشجيع، وتقديم مغريات، وغالباً ما تشترك المدارس التابعة للإدارة الذاتية في دعم عمليات تجنيد الأطفال ، كما تعتمد "قسد" بالتوازي مع أسلوب التطويع، منهج التجنيد عبر خطف الأطفال سواء أثناء وجودهم في المدراس أو الشوارع أو الأحياء.

كما وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجود ما لا يقل عن 156 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد لدى قسد من أصل 537 حالة تجنيد لأطفال منذ تأسيسها، وبحسب التقرير، لم تتخذ “قسد”، حتى الآن أي إجراءات حقيقية ملموسة لتسريح الأطفال المجندين وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، أو محاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها.

للاضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "صدى سوريا":

- نعيم آقبيق الخبير في القانون الدولي والإنساني والأمين العام المساعد للمنظمات الأهلية في العالم الإسلامي

- الاعلامي محمد عرسان من دير الزور السورية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...